Москва
Профиль пользователя Nikto1115
О себе
Слушаю корейский к-поп группы, люблю смотреть дорамы и сериалы.учу китайский язык.
Профиль обновлён 19 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные ✝️ Религия 📚 Книги 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶♀️ Прогуляться 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🎮 Видеоигры 💬 Пообщаться онлайн 🇬🇧 Изучение нового 🖼 Выставка / музей 🎸 Концерт / фестиваль 🍿 Сходить в кино 🎭 Театр 💃 Потанцевать 🚴♀️ Активный отдых / спорт 🍴 Кафе / ресторан ✈️ Путешествия
Не нравится:
📺 Политика 💩 Странный юмор 🍷 Алкоголь 🪩 Ночной клуб 💨 Кальян
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