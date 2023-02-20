Москва

Профиль пользователя Niktesla

О себе Танцую бачату под техно, тренируюсь функционально и эмоционально, гик-настольщик, базово учу испанский и барабаны.

Был в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

Не нравится:

Другие пользователи из города Москва