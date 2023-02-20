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Москва
Профиль пользователя Niktesla

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О себе

Танцую бачату под техно, тренируюсь функционально и эмоционально, гик-настольщик, базово учу испанский и барабаны.

Был в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью📺 Политика💩 Шутки про говно📚 Книги🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🚶‍♀️ Прогуляться🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные✝️ Религия🪐 Астрология / таро💬 Пообщаться онлайн
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