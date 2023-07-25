Москва
Профиль пользователя niksa.a

фото пользователя niksa.a
фото #2 пользователя niksa.a

Профиль обновлён 14 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🎸 Концерт / фестиваль 😓 Обсудить проблемы 🪩 Ночной клуб 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян ✈️ Путешествия

Не нравится:

📺 Политика 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → пообщаться

Разговоры о чём-то важном🤔

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Tanya96
Москва → Другое

Ищу веселую подружку/ интересную собеседницу (можно в одном лице🙃 )

маленькое фото пользователя Dashul4ka
Москва → Другое

Составлю любую компанию

маленькое фото пользователя Daria77
Москва → Другое

Прогуляться в парке, пообщаться

маленькое фото пользователя Ktvrnv
Череповец → Другое

Хочу найти подруг в своем городе🥺👉🏻👈🏻

маленькое фото пользователя MaximTambov
Москва → Другое

Предлагаю прогульнуться, выпить пива (Беловежских пруд)

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.