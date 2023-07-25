Москва
Профиль пользователя niksa.a
Профиль обновлён 14 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🎸 Концерт / фестиваль 😓 Обсудить проблемы 🪩 Ночной клуб 🚶♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян ✈️ Путешествия
Не нравится:
📺 Политика 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Ищу веселую подружку/ интересную собеседницу (можно в одном лице🙃 )
Москва → Другое
Составлю любую компанию
Москва → Другое
Прогуляться в парке, пообщаться
Череповец → Другое
Хочу найти подруг в своем городе🥺👉🏻👈🏻
Москва → Другое
Предлагаю прогульнуться, выпить пива (Беловежских пруд)
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