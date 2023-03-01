Хожу на концерты, в кино, люблю длинные прогулки и читать книги. За любую движуху Ищу подруг. С кем можно и погулять и на концерт сходить, а может так сдружимся, что и в путешествие вместе отправимся. ✨ Медитации и бег Хочу начать ходить на йогу 🧘🏻‍♀️

Профиль обновлён 10 июля 2023 г.

🏢 Работа 🐈 Домашние животные 🪐 Астрология, таро 🍿 Фильмы, сериалы 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🏫 Учеба 💩 Странный юмор 💕 Обсудить отношения

😓 Обсудить проблемы ☣️ Токсичность

Москва → сходить на мероприятие Хочу сходить в бар, а потом встретить рассвет в центре Москвы

Москва → Другое Бесплатная съёмка и поход в кафе

Москва → Другое Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.