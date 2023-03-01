Москва
Профиль пользователя Nikole
О себе
Хожу на концерты, в кино, люблю длинные прогулки и читать книги. За любую движуху
Ищу подруг. С кем можно и погулять и на концерт сходить, а может так сдружимся, что и в путешествие вместе отправимся. ✨
Медитации и бег
Хочу начать ходить на йогу 🧘🏻♀️
Профиль обновлён 10 июля 2023 г.
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События пользователя
Ищу подруг✨
Хочу сходить в бар, а потом встретить рассвет в центре Москвы
Сходить на Cinema Orchestra Medley
Покупаться в city beach club
Погулять по Москве, пофоткаться и поснимать видосы
Участие в других событиях
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