О себе

Всем Привет! :)

Увлекаюсь фотографией, архитектурой и историей. Путешествую по России и ищу с кем можно было бы планировать различные поездки куда либо. Люблю прогулки по Москве, легок на подъем и ищу таких же людей. Иногда устраиваю фото прогулки с вылазками на московские крыши и просто по городу.

Время от времени хожу на концерты классической музыки и театры (к сожалению в основном один).

Ищу интересных людей :)

TG nikolay_fedorenko