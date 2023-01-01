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Москва
Всем Привет! :)
Москва
Профиль пользователя Nikolay2
О себе
Всем Привет! :)
Увлекаюсь фотографией, архитектурой и историей. Путешествую по России и ищу с кем можно было бы планировать различные поездки куда либо. Люблю прогулки по Москве, легок на подъем и ищу таких же людей. Иногда устраиваю фото прогулки с вылазками на московские крыши и просто по городу.
Время от времени хожу на концерты классической музыки и театры (к сожалению в основном один).
Ищу интересных людей :)
TG nikolay_fedorenko
Был в сети вчера
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие✝️ Религия📺 Политика📚 Книги💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать
Не нравится:
🏫 Учеба🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность💨 Кальян🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры🪩 Ночной клуб
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