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Москва
Профиль пользователя Nikolay2

фото пользователя Nikolay2

О себе

Всем Привет! :)
Увлекаюсь фотографией, архитектурой и историей. Путешествую по России и ищу с кем можно было бы планировать различные поездки куда либо. Люблю прогулки по Москве, легок на подъем и ищу таких же людей. Иногда устраиваю фото прогулки с вылазками на московские крыши и просто по городу.
Время от времени хожу на концерты классической музыки и театры (к сожалению в основном один).
Ищу интересных людей :)
TG nikolay_fedorenko

Был в сети вчера

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие✝️ Религия📺 Политика📚 Книги💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать

Не нравится:

🏫 Учеба🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность💨 Кальян🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры🪩 Ночной клуб

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться по вечерней Москве никто не желает?

маленькое фото пользователя Ereador
Откликнулся 1 участник

Москва → сходить на мероприятие

Кто составит компанию на концерт Чайковского в Московском Доме музыки?

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя sestrapolina

Москва → прогуляться, перекусить

попробовать найти здесь нового друга/подругу

Откликнулось 45 участников

маленькое фото пользователя Mariariaz

Москва → прогуляться, перекусить

Вместе попить кофе

Откликнулось 13 участников

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