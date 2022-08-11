Москва
Профиль пользователя Nikolay

фото пользователя Nikolay
фото #2 пользователя Nikolay
фото #3 пользователя Nikolay
фото #4 пользователя Nikolay
фото #5 пользователя Nikolay

О себе

Велосипеды
Лонгборд
Кино
Пешие прогулки
По пиву
Кулинария

Профиль обновлён 16 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес 🏢 Работа 💩 Странный юмор 📚 Книги

Не нравится:

📺 Политика 🐈 Домашние животные ✝️ Религия ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → активный отдых

Танцуете Хастл? Ищу партнершу, либо собираю компанию)

Санкт-Петербург → собрать компанию

Гулять в Питере!

Калининград → прогуляться, перекусить

Калининград! Я тебе рад! Покажите секретные места?)

Москва → прогуляться, перекусить

Велозаезд!

Москва → активный отдых

Велик в воскресенье!

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Lurevone
Москва → Другое

Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀

маленькое фото пользователя GTK67
Москва → Другое

Можно попробовать тебя пофоткать?)

маленькое фото пользователя valsnake
Санкт-Петербург → Другое

Прогулки и интересное времяпровождение

маленькое фото пользователя Polly98
Москва → Другое

Для пятничных и субботних баров

маленькое фото пользователя Tiaa
Москва → Другое

Хочу создать беседу в тг

маленькое фото пользователя blessedbaby
Санкт-Петербург → Другое

Сходить в бар!!!

маленькое фото пользователя Anita14
Москва → Другое

Я за душевные разговорчики

маленькое фото пользователя wwikk
Санкт-Петербург → Другое

новые знакомства, компания

маленькое фото пользователя ovelgan
Санкт-Петербург → Другое

погулять по вечернему петербургу

маленькое фото пользователя Dasha___888
Москва → Другое

Найти новых друзей

маленькое фото пользователя Viktoria_v
Москва → Другое

Знакомство для дружбы

маленькое фото пользователя Sein_und_zeit
Москва → Другое

Как так получилось, что в таком большом городе, так много одиноких?

маленькое фото пользователя Seina97
Москва → Другое

Сходить в Екатериненский парк ,прогуляться

маленькое фото пользователя Strw
Санкт-Петербург → Другое

Весело провести время

маленькое фото пользователя Hedgehog
Москва → Другое

Научиться танцевать

маленькое фото пользователя Vuvu
Москва → Другое

Очень скучно

маленькое фото пользователя Alinka_vay
Москва → Другое

Хочу найти общение )в телеге

маленькое фото пользователя Tatiana46775
Москва → Другое

Погулять, пообщаться с новыми людьми

маленькое фото пользователя Aliceee
Москва → Другое

Прогуляться, сходить в какое-нибудь кафе или бар, а так же на выставку

маленькое фото пользователя Xoma99
Москва → Другое

Пообщаться и погулять в парке

маленькое фото пользователя Adaksinaa
Москва → Другое

Гулять, ходить по кафешкам и круто проводить свободное время☺️

маленькое фото пользователя Ariuannna
Москва → Другое

Хочу собрать компашку друзей

маленькое фото пользователя Polyk
Москва → Другое

Поиграть в настольный теннис

маленькое фото пользователя Tanya96
Москва → Другое

Сходить на квиз (никогда не была) 🤓

маленькое фото пользователя EwaSwan
Москва → Другое

Прогуляться

маленькое фото пользователя mdstasy
Москва → Другое

поиграть в компании в настолки 😣

маленькое фото пользователя Evgesha123
Москва → Другое

Найти новые знакомства и общение

маленькое фото пользователя Magno
Москва → Другое

Хочу погулять и в бар

маленькое фото пользователя Marina_Kos
Москва → Другое

Обсудить историю из жизни

маленькое фото пользователя Kartin
Москва → Другое

Пошли на свидание??

маленькое фото пользователя Lesya.aaaaaaa
Москва → Другое

Найти компанию для выпивки

маленькое фото пользователя Wikov
Москва → Другое

кто на стендап в центр? или покататься на велике по юзао, юао?

маленькое фото пользователя Via_Dolorosa
Москва → Другое

Хочу погулять по красивым местам

маленькое фото пользователя Space
Москва → Другое

За любой движ

маленькое фото пользователя Eva_Forever
Москва → Другое

Потусить, выпить и послушать Melodic Techno

маленькое фото пользователя ViktoriaBorkova
Москва → Другое

Прогуляться, посидеть в кафе, провести вместе время

маленькое фото пользователя cherrybess
Москва → Другое

Отметить день рождения в компании)

маленькое фото пользователя Toma
Москва → Другое

Прогуляться по музеону

маленькое фото пользователя Dasha_Goranova
Москва → Другое

Прогуляться в парке

маленькое фото пользователя Valeri0021
Москва → Другое

Ищу человека или компанию, чтобы тренить вместе на уличных тренажёрах)

маленькое фото пользователя Ya09
Москва → Другое

Прогуляться, пообщаться в парке

маленькое фото пользователя Serpom_po_zaycam
Москва → Другое

Сходить на Квиз

маленькое фото пользователя Malikevich
Москва → Другое

Артплей(Фрида),🎡,палеонтологический 🏛,кафеГПоттера. Присоединишься?:]

маленькое фото пользователя Mashenka
Москва → Другое

Ищу активных друзей в ВАО

маленькое фото пользователя EugeneBud
Москва → Другое

Сыграть в квиз в The Tipsy Pub (Сущевская)

маленькое фото пользователя Nata
Москва → Другое

Поговорить по душам как минимум)

маленькое фото пользователя Mashenka
Москва → Другое

Катаешь на велике? Тогда го)

маленькое фото пользователя Helen13
Москва → Другое

Гонять на велосипеде!

маленькое фото пользователя DenZo
Москва → Другое

Собрать душевную компанию для активного отдыха 🔥🔥🔥

маленькое фото пользователя Dark_Star
Москва → Другое

Потанцевать сальсу, бачату или хастл на открытой площадке

маленькое фото пользователя PrivetAndrey
Москва → Другое

Покататься на лонгбордах

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.