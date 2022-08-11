Москва
Профиль пользователя Nikolay
О себе
Велосипеды
Лонгборд
Кино
Пешие прогулки
По пиву
Кулинария
Профиль обновлён 16 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес 🏢 Работа 💩 Странный юмор 📚 Книги
Не нравится:
📺 Политика 🐈 Домашние животные ✝️ Религия ☣️ Токсичность
События пользователя
Москва → активный отдых
Танцуете Хастл? Ищу партнершу, либо собираю компанию)
Санкт-Петербург → собрать компанию
Гулять в Питере!
Калининград → прогуляться, перекусить
Калининград! Я тебе рад! Покажите секретные места?)
Москва → прогуляться, перекусить
Велозаезд!
Москва → активный отдых
Велик в воскресенье!
Участие в других событиях
Москва → Другое
Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀
Москва → Другое
Можно попробовать тебя пофоткать?)
Санкт-Петербург → Другое
Прогулки и интересное времяпровождение
Москва → Другое
Для пятничных и субботних баров
Москва → Другое
Хочу создать беседу в тг
Санкт-Петербург → Другое
Сходить в бар!!!
Москва → Другое
Я за душевные разговорчики
Санкт-Петербург → Другое
новые знакомства, компания
Санкт-Петербург → Другое
погулять по вечернему петербургу
Москва → Другое
Найти новых друзей
Москва → Другое
Знакомство для дружбы
Москва → Другое
Как так получилось, что в таком большом городе, так много одиноких?
Москва → Другое
Сходить в Екатериненский парк ,прогуляться
Санкт-Петербург → Другое
Весело провести время
Москва → Другое
Научиться танцевать
Москва → Другое
Очень скучно
Москва → Другое
Хочу найти общение )в телеге
Москва → Другое
Погулять, пообщаться с новыми людьми
Москва → Другое
Прогуляться, сходить в какое-нибудь кафе или бар, а так же на выставку
Москва → Другое
Пообщаться и погулять в парке
Москва → Другое
Гулять, ходить по кафешкам и круто проводить свободное время☺️
Москва → Другое
Хочу собрать компашку друзей
Москва → Другое
Поиграть в настольный теннис
Москва → Другое
Сходить на квиз (никогда не была) 🤓
Москва → Другое
Прогуляться
Москва → Другое
поиграть в компании в настолки 😣
Москва → Другое
Найти новые знакомства и общение
Москва → Другое
Хочу погулять и в бар
Москва → Другое
Обсудить историю из жизни
Москва → Другое
Пошли на свидание??
Москва → Другое
Найти компанию для выпивки
Москва → Другое
кто на стендап в центр? или покататься на велике по юзао, юао?
Москва → Другое
Хочу погулять по красивым местам
Москва → Другое
За любой движ
Москва → Другое
Потусить, выпить и послушать Melodic Techno
Москва → Другое
Прогуляться, посидеть в кафе, провести вместе время
Москва → Другое
Отметить день рождения в компании)
Москва → Другое
Прогуляться по музеону
Москва → Другое
Прогуляться в парке
Москва → Другое
Ищу человека или компанию, чтобы тренить вместе на уличных тренажёрах)
Москва → Другое
Прогуляться, пообщаться в парке
Москва → Другое
Сходить на Квиз
Москва → Другое
Артплей(Фрида),🎡,палеонтологический 🏛,кафеГПоттера. Присоединишься?:]
Москва → Другое
Ищу активных друзей в ВАО
Москва → Другое
Сыграть в квиз в The Tipsy Pub (Сущевская)
Москва → Другое
Поговорить по душам как минимум)
Москва → Другое
Катаешь на велике? Тогда го)
Москва → Другое
Гонять на велосипеде!
Москва → Другое
Собрать душевную компанию для активного отдыха 🔥🔥🔥
Москва → Другое
Потанцевать сальсу, бачату или хастл на открытой площадке
Москва → Другое
Покататься на лонгбордах
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