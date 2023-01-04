Москва
Профиль пользователя nikolaiGPT

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фото #2 пользователя nikolaiGPT

О себе

Бегаю 10 км 3 раза в неделю, свободно говорю по английский и в целом много чего на нем делаю, играю в Xbox, пишу на JS/Java.

Профиль обновлён 2 мая 2023 г.

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться, перекусить, посмотреть фильм

Москва → другое

Сходить в бар

Москва → прогуляться, перекусить

Го тусить в бар/гулять по центру

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя KseNikA
Москва → Другое

Найти новых друзей

маленькое фото пользователя Tati25
Москва → Другое

Погулять , попить кофе, сходить в кино или в бар

маленькое фото пользователя Alina91
Москва → Другое

Прогуляться

маленькое фото пользователя Alen
Москва → Другое

Хочется найти того, с кем можно потерять счет времени)

маленькое фото пользователя KaterinaKatya
Москва → Другое

Сходить в бар и потанцевать

маленькое фото пользователя Lera1
Москва → Другое

Пойдемте в бар посидим пообщаемся, я и моя подруга ищем компанию!

маленькое фото пользователя Dariiia
Москва → Другое

Гоу гулять

маленькое фото пользователя Sveety
Москва → Другое

Прогуляться, пофоткаться, кафе/бар или что душе взбредёт)

маленькое фото пользователя Vuvu
Москва → Другое

Го пить кофе или гулять

маленькое фото пользователя Sweetlana
Москва → Другое

Прогуляться по Центру Москвы

маленькое фото пользователя Vuvu
Москва → Другое

Потренить вместе

маленькое фото пользователя Galya.30pohti
Москва → Другое

Хочу восстановить походы в зал

маленькое фото пользователя SophiyaVirginia
Москва → Другое

Бар Диско 90-х

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