Москва
Профиль пользователя nikolaiGPT
О себе
Бегаю 10 км 3 раза в неделю, свободно говорю по английский и в целом много чего на нем делаю, играю в Xbox, пишу на JS/Java.
Профиль обновлён 2 мая 2023 г.
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Найти новых друзей
Москва → Другое
Погулять , попить кофе, сходить в кино или в бар
Москва → Другое
Прогуляться
Москва → Другое
Хочется найти того, с кем можно потерять счет времени)
Москва → Другое
Сходить в бар и потанцевать
Москва → Другое
Пойдемте в бар посидим пообщаемся, я и моя подруга ищем компанию!
Москва → Другое
Гоу гулять
Москва → Другое
Прогуляться, пофоткаться, кафе/бар или что душе взбредёт)
Москва → Другое
Го пить кофе или гулять
Москва → Другое
Прогуляться по Центру Москвы
Москва → Другое
Потренить вместе
Москва → Другое
Хочу восстановить походы в зал
Москва → Другое
Бар Диско 90-х
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