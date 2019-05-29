Профиль обновлён 5 июля 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 😓 Обсудить проблемы 📚 Книги 💩 Странный юмор 🪐 Астрология, таро 🍿 Фильмы, сериалы 😊 Поделиться радостью 📺 Политика

☣️ Токсичность

Москва → Другое Есть тут кто нибудь по гороскопу Близнецы?)

Москва → Другое Пойдемте в бар посидим пообщаемся, я и моя подруга ищем компанию!

Москва → Другое Хочу подружиться и найти понимающих подругу или друга )

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.