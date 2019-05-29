Москва
Профиль пользователя Niko86

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фото #2 пользователя Niko86

О себе

Хожу на исторический танцы балы

Профиль обновлён 5 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 😓 Обсудить проблемы 📚 Книги 💩 Странный юмор 🪐 Астрология, таро 🍿 Фильмы, сериалы 😊 Поделиться радостью 📺 Политика

Не нравится:

☣️ Токсичность

События пользователя

Ивантеевка → прогуляться, перекусить

Я хочу прогуляться вечером

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Vi33
Москва → Другое

Простое человеческое общение

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Москва → Другое

Найти родную душу для общения, поддержки

маленькое фото пользователя Mila007
Москва → Другое

Хочу подружиться и найти понимающих подругу или друга )

маленькое фото пользователя Lera1
Москва → Другое

Пойдемте в бар посидим пообщаемся, я и моя подруга ищем компанию!

маленькое фото пользователя nimfa_sibiri
Москва → Другое

Ищу друзей 🦋

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Москва → Другое

Пообщаться и обсудить что-нибудь интересненькое)))

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Москва → Другое

Есть тут кто нибудь по гороскопу Близнецы?)

маленькое фото пользователя Nadezhda256
Москва → Другое

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маленькое фото пользователя VoroninaSP
Москва → Другое

Ищу друзей)

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