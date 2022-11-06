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Санкт-Петербург
Профиль пользователя nikmdw

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О себе

Пишу музыку, дрессирую нейросеть, пью пиво\сидр, катаюсь на велике, много работаю.
Ищу единомышленников, компанию для расширения кругозора, походов в новые места и интересного общения)

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм🏫 Учеба🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь✈️ Найти попутчика в путешествие🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогуляться, поболтать, перекусить, либо покататься на великах)

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маленькое фото пользователя Avisfolker
Откликнулось 6 участников

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ksushaaprel

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Хочу создать компанию

Откликнулось 107 участников

маленькое фото пользователя Vladislava

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Weekend chill out

Откликнулось 29 участников

маленькое фото пользователя Matfom

Санкт-Петербург → собрать компанию

Идей много, реализация подкачивает

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя alisssshhha

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Предлагаю встретиться и пообщаться за чашечкой кофе!)

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Aleksandr_T

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Переселятся в центре, выпить кофе и найти новых друзей

Откликнулось 8 участников

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