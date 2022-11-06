Санкт-Петербург

Профиль пользователя nikmdw

О себе Пишу музыку, дрессирую нейросеть, пью пиво\сидр, катаюсь на велике, много работаю.

Ищу единомышленников, компанию для расширения кругозора, походов в новые места и интересного общения)

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