⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Пишу музыку, дрессирую нейросеть, пью пиво\сидр, катаюсь на велике, много работаю.
Санкт-Петербург
Профиль пользователя nikmdw
О себе
Пишу музыку, дрессирую нейросеть, пью пиво\сидр, катаюсь на велике, много работаю.
Ищу единомышленников, компанию для расширения кругозора, походов в новые места и интересного общения)
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм🏫 Учеба🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь✈️ Найти попутчика в путешествие🚴♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль
События пользователя
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Санкт-Петербург
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам