Вообще сам по себе очень разносторонний человек, но если выделить то что особенно нравится то это просмотр чего нибудь интересного, прогулки, поиграть во что нибудь (в основном оффлайн). Здесь хочу найти людей близких по духу, с которыми могу весело проводить время или делиться невзгодами, сам конечно же с удовольствием составлю компанию и выслушаю.

Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

🍿 Сходить в кино 🎬 Могу посоветовать фильм 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 😊 Поделиться радостью 💬 Пообщаться онлайн 🎮 Видеоигры 🇬🇧 Изучение нового 💩 Странный юмор

☣️ Токсичность

Москва → прогуляться, перекусить Погулять, сходить в кино, развеяться и поболтать о всяком

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