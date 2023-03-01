Москва
Профиль пользователя NikMazertinov

фото пользователя NikMazertinov
фото #2 пользователя NikMazertinov

О себе

Вообще сам по себе очень разносторонний человек, но если выделить то что особенно нравится то это просмотр чего нибудь интересного, прогулки, поиграть во что нибудь (в основном оффлайн). Здесь хочу найти людей близких по духу, с которыми могу весело проводить время или делиться невзгодами, сам конечно же с удовольствием составлю компанию и выслушаю.

Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино 🎬 Могу посоветовать фильм 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 😊 Поделиться радостью 💬 Пообщаться онлайн 🎮 Видеоигры 🇬🇧 Изучение нового 💩 Странный юмор

Не нравится:

☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять, сходить в кино, развеяться и поболтать о всяком

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя L_pub
Москва → Другое

Все мы ищем друзей, но не можем поддержать общение

маленькое фото пользователя ilyapsarev
Москва → Другое

Присоединяйся к нам,чтобы изменить свою жизнь❤️

маленькое фото пользователя core
Москва → Другое

Сходить в летний кинотеатр

маленькое фото пользователя Underdog
Москва → Другое

Предлагаю устроить чаепитие с печеньками и посмотреть аниме/фильм

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.