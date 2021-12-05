Танцы, плетение кос, самопознание, развитие духа, отношения между людьми, психология Танцы (джаз фанк). Нравится проживать эмоции через движение в танце, раскрепощаться и выходить с танцев наполненной энергией Развитие духа. Прохожу обучение, познаю себя, как мы устроены, какие наши уроки в жизни, как жить из сущности и много всего интересного Отношения между людьми. Нравится получать опыт из ваших историй. Могу выслушать, помочь прожить ситуации в отношениях, быть поддержкой, говорить можно на любые темы

Профиль обновлён 3 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 💃 Потанцевать 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться

💰 Инвестиции / бизнес 📺 Политика 🎮 Видеоигры ✝️ Религия 💨 Кальян 🍷 Алкоголь ☣️ Токсичность

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