Москва
Профиль пользователя nikkinas
О себе
Танцы, плетение кос, самопознание, развитие духа, отношения между людьми, психология
Танцы (джаз фанк).
Нравится проживать эмоции через движение в танце, раскрепощаться и выходить с танцев наполненной энергией
Развитие духа.
Прохожу обучение, познаю себя, как мы устроены, какие наши уроки в жизни, как жить из сущности и много всего интересного
Отношения между людьми.
Нравится получать опыт из ваших историй. Могу выслушать, помочь прожить ситуации в отношениях, быть поддержкой, говорить можно на любые темы
Профиль обновлён 3 августа 2023 г.
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