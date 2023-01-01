Москва

Профиль пользователя Nikki23

О себе Из любимых занятий, чтение книг, в основном фэнтези, последнее что прочитала была книга сталкер, обожаю играть в настолки, из видео игр, сейчас прохожу сталкер: тень Чернобыля

Была в сети на этой неделе

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