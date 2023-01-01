⬅️ Посмотреть других пользователей в Москве
Москва
Москва
Профиль пользователя Nikki23
О себе
Из любимых занятий, чтение книг, в основном фэнтези, последнее что прочитала была книга сталкер, обожаю играть в настолки, из видео игр, сейчас прохожу сталкер: тень Чернобыля
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль📸 Пофоткаться🎮 Видеоигры
Не нравится:
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Москва
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам