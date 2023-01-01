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Москва
Профиль пользователя Nikki23

фото пользователя Nikki23

О себе

Из любимых занятий, чтение книг, в основном фэнтези, последнее что прочитала была книга сталкер, обожаю играть в настолки, из видео игр, сейчас прохожу сталкер: тень Чернобыля

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль📸 Пофоткаться🎮 Видеоигры

Не нравится:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба📺 Политика💩 Шутки про говно🍷 Выпить в баре💨 Кальян🪩 Ночной клуб

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