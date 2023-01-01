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Москва
Москва
Профиль пользователя Nikiton4x
О себе
Занимаюсь спортом, в частности - бегом. Люблю кино, видеоигры, музыку, сериалы, аниме.
Был в сети вчера
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🇬🇧 Изучение нового🎬 Могу посоветовать фильм
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