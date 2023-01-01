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Москва
Профиль пользователя Nikiton4x

фото пользователя Nikiton4x

О себе

Занимаюсь спортом, в частности - бегом. Люблю кино, видеоигры, музыку, сериалы, аниме.

Был в сети вчера

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🇬🇧 Изучение нового🎬 Могу посоветовать фильм

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия🪐 Астрология / таро💰 Инвестиции / бизнес🪩 Ночной клуб🍷 Выпить в баре💨 Кальян

События пользователя

Москва → пообщаться

Ищу новых приятных людей для знакомства и общения 😌

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маленькое фото пользователя DianaDinser
маленькое фото пользователя MiaRise
маленькое фото пользователя Gosu
Откликнулись 4 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Miss_arinka

Санкт-Петербург → пообщаться

Хочу познакомимся с новыми интересными людьми

Откликнулось 78 участников

маленькое фото пользователя Alena_z1

Москва → пообщаться

Буду рада приятному общению , и возможно, новой дружбе. 😊

Откликнулись 64 участника

маленькое фото пользователя Tanushka_kotik

Москва → пообщаться

Давай поболтаем ) чего там у тебя интересного ?😊

Откликнулось 29 участников

маленькое фото пользователя GiFalcone

Москва → пообщаться

хочется жить, а не выживать

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя Vadim4ik17

Москва → пообщаться

Недавно переехал в Москву, друзей так и не нашёл. Ищу приятных людей для общения

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Dashunya

Санкт-Петербург → пообщаться

Найти интересных людей, с которыми совпадают интересы 🤪

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя YablochnyWor

Москва → пообщаться

Пообщаться, погулять, поучаствовать в каких-нибудь мероприятиях🙂

Откликнулись 4 участника

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