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Москва
Москва
Профиль пользователя nikitakarase
О себе
Я люблю спортом лыжным велосипедным бего на коньках рыбалка готовить еду варить сваркой чинить технику
Был в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😊 Поделиться радостью📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные📺 Политика🪐 Астрология / таро💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🍿 Сходить в кино🎭 Театр
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