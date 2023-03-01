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Москва
Москва
Профиль пользователя Nikita.....a
О себе
Учусь на ювелира (педагога художника)пою в хоре , начал спортом заниматься и на сцене часто (и в театральных постановках и в роли ведущего)
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
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