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Москва
Профиль пользователя Nikita.....a

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О себе

Учусь на ювелира (педагога художника)пою в хоре , начал спортом заниматься и на сцене часто (и в театральных постановках и в роли ведущего)

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

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