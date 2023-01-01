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Москва
Основным делом на ближайший год является учёба, написание вкр.
Москва
Профиль пользователя Nikitaa
О себе
Основным делом на ближайший год является учёба, написание вкр.
В свободное время (если оно находится) общаюсь, читаю, гуляю, сплю.
Музыкальные предпочтения вариативны, нет сторогих ограничений.
Книги чаще по психологии (кпт, рэпт) и истории :)
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба💰 Инвестиции / бизнес🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🏢 Работа😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎭 Театр💃 Потанцевать🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🎸 Концерт / фестиваль💬 Пообщаться онлайн
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