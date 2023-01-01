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Москва
Профиль пользователя Nikitaa

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О себе

Основным делом на ближайший год является учёба, написание вкр.
В свободное время (если оно находится) общаюсь, читаю, гуляю, сплю.
Музыкальные предпочтения вариативны, нет сторогих ограничений.
Книги чаще по психологии (кпт, рэпт) и истории :)

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба💰 Инвестиции / бизнес🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🏢 Работа😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎭 Театр💃 Потанцевать🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🎸 Концерт / фестиваль💬 Пообщаться онлайн

Не нравится:

🪐 Астрология / таро

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Обсудить тему «хочу и могу»

Участие в других событиях

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Москва → пообщаться

Кто знает достойную замену тиндера?

Откликнулось 30 участников

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Новосибирск → пообщаться

Что для тебя красота?

Откликнулось 26 участников

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пошутить, пожаловаться, подружить

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О вечном пообщаться

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Что думаете про соулмэйтов? Бред или тема?

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Набираю людей в чат-беседу💭

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