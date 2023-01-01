О себе

Основным делом на ближайший год является учёба, написание вкр.

В свободное время (если оно находится) общаюсь, читаю, гуляю, сплю.

Музыкальные предпочтения вариативны, нет сторогих ограничений.

Книги чаще по психологии (кпт, рэпт) и истории :)