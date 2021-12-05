Москва
Профиль пользователя Nikita_Ivany4

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О себе

Живу в режиме работа-дом.
В свободное время слушаю музыку, преимущественно рок и металл; занимаюсь рукоделием (шью из кожи, что-то изобретаю и мастерю); смотрю «качественные» фильмы (Гая Ричи, Тима Бёртона, Мартина Скорсезе и т.д.). Шумным клубам и вечеринкам предпочту прогулки на природе, посещение музеев, провести время дома в уютной атмосфере. Люблю животных. Не зануда и не склочник, очень спокойный, с чувством юмора, интроверт. Вредных привычек не имею.

Профиль обновлён 15 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 💩 Странный юмор 🎬 Могу посоветовать фильм 😓 Обсудить проблемы 💕 Обсудить отношения

Не нравится:

☣️ Токсичность 📺 Политика 💰 Инвестиции / бизнес ✝️ Религия 🪐 Астрология / таро

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Интроверт в поиске интересного общения со «своими» людьми.

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться с девушкой, попить чаю, общение.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Lurevone
Москва → Другое

Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀

маленькое фото пользователя Aliceee
Москва → Другое

Прогуляться, сходить в какое-нибудь кафе или бар, а так же на выставку

маленькое фото пользователя Alina92
Москва → Другое

Составить компанию в кинотеатр , фильм «Переводчик»

маленькое фото пользователя Evgesha123
Москва → Другое

Прогулка, разговор по душам

маленькое фото пользователя Anya199
Москва → Другое

Ищу с кем можно сходить в Мутабор на Nikita Zabelin: Tesla

маленькое фото пользователя Annna
Москва → Другое

Сходить на фестиваль repeat

маленькое фото пользователя Mad_Italiano
Москва → Другое

Бухнуть в баре. Атмосфера дружественная

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