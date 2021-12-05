Москва
Профиль пользователя Nikita_Ivany4
О себе
Живу в режиме работа-дом.
В свободное время слушаю музыку, преимущественно рок и металл; занимаюсь рукоделием (шью из кожи, что-то изобретаю и мастерю); смотрю «качественные» фильмы (Гая Ричи, Тима Бёртона, Мартина Скорсезе и т.д.). Шумным клубам и вечеринкам предпочту прогулки на природе, посещение музеев, провести время дома в уютной атмосфере. Люблю животных. Не зануда и не склочник, очень спокойный, с чувством юмора, интроверт. Вредных привычек не имею.
Профиль обновлён 15 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀
Прогуляться, сходить в какое-нибудь кафе или бар, а так же на выставку
Составить компанию в кинотеатр , фильм «Переводчик»
Прогулка, разговор по душам
Ищу с кем можно сходить в Мутабор на Nikita Zabelin: Tesla
Сходить на фестиваль repeat
Бухнуть в баре. Атмосфера дружественная
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