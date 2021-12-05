Живу в режиме работа-дом. В свободное время слушаю музыку, преимущественно рок и металл; занимаюсь рукоделием (шью из кожи, что-то изобретаю и мастерю); смотрю «качественные» фильмы (Гая Ричи, Тима Бёртона, Мартина Скорсезе и т.д.). Шумным клубам и вечеринкам предпочту прогулки на природе, посещение музеев, провести время дома в уютной атмосфере. Люблю животных. Не зануда и не склочник, очень спокойный, с чувством юмора, интроверт. Вредных привычек не имею.

Профиль обновлён 15 августа 2023 г.

😊 Поделиться радостью 💩 Странный юмор 🎬 Могу посоветовать фильм 😓 Обсудить проблемы 💕 Обсудить отношения

☣️ Токсичность 📺 Политика 💰 Инвестиции / бизнес ✝️ Религия 🪐 Астрология / таро

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