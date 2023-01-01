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Москва
Люблю книги: философия, контркультура, нейрофизиология и много еще чего
Москва
Профиль пользователя Nikita_golgofa
О себе
Люблю книги: философия, контркультура, нейрофизиология и много еще чего
Люблю музыку(пишу сам) В основном андерграунд во всех его проявлениях
Занимаюсь спортом. тяжёлая атлетика
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес💩 Шутки про говно📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
Не нравится:
🐈 Домашние животные📺 Политика✝️ Религия🪐 Астрология / таро🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🍷 Алкоголь💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб
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