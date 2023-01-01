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Москва
Профиль пользователя Nikita_golgofa

фото пользователя Nikita_golgofa

О себе

Люблю книги: философия, контркультура, нейрофизиология и много еще чего
Люблю музыку(пишу сам) В основном андерграунд во всех его проявлениях
Занимаюсь спортом. тяжёлая атлетика

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес💩 Шутки про говно📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

🐈 Домашние животные📺 Политика✝️ Религия🪐 Астрология / таро🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🍷 Алкоголь💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Хотелось бы узнать интересных людей. Может кто знает чешский язык?

маленькое фото пользователя Roman_II
маленькое фото пользователя varabar
Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя sestrapolina

Москва → прогуляться, перекусить

попробовать найти здесь нового друга/подругу

Откликнулось 48 участников

маленькое фото пользователя JuliaShiny

Москва → прогуляться, перекусить

Кто-нибудь хочет познакомиться и пообщаться? Мне 22

Откликнулись 44 участника

маленькое фото пользователя Aliceee

Москва → прогуляться, перекусить

Ходить на семинары/лекции или же просто поболтать и сходить в красивое место

Откликнулось 7 участников

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