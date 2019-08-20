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Москва
Профиль пользователя Nikita6241

фото пользователя Nikita6241

Был в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные🏢 Работа🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться, пообщаться. Всегда рад новым знакомствам.

маленькое фото пользователя Nas_tia123
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя AnnSoul

Москва → прогуляться, перекусить

Словила грустинку в жизни, ищу новые знакомства и активные приключения

Откликнулись 82 участника

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