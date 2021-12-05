Ищу друзей и знакомых для общения, как онлайн, так и вживую. Живу в г. Москва. Творческий человек. Люблю футбол, баскетбол. Люблю ходить на хоккей в компании. Кино, музей. Не люблю алкоголь, но поддержу беседу. Не курю. Иногда вейп на пробу. Люблю парки, природу, барбекю, рыбалку, грибы. В остальном за любое общение.

Профиль обновлён 15 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика ✝️ Религия 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр

💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 🎮 Видеоигры 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб

Москва → сходить на мероприятие Кто хочет сходить в Pop-up museum?

Рига → Другое Кто знает прикольный сериал, или аниме?

Новомосковск → Другое Может в шахматы?

Москва → Другое Хочу посетить площадки урбанистического форума, гоу со мной?

Москва → Другое Что для вас значит быть Другом?

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.