Москва
Профиль пользователя Nikita38429
О себе
Ищу друзей и знакомых для общения, как онлайн, так и вживую. Живу в г. Москва. Творческий человек. Люблю футбол, баскетбол. Люблю ходить на хоккей в компании. Кино, музей. Не люблю алкоголь, но поддержу беседу. Не курю. Иногда вейп на пробу. Люблю парки, природу, барбекю, рыбалку, грибы. В остальном за любое общение.
Профиль обновлён 15 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Обзавестись новыми знакомствами
Ищу душевные интересные знакомства 🖤
Что для вас значит быть Другом?
Приглашаю в книжный клуб!
Я хочу найти интересных собеседников
Сходить в музей криптографии
Хочу посетить площадки урбанистического форума, гоу со мной?
Прогуляться по Москве
Поболтать, обсуждать любые темы,
Может в шахматы?
Кто знает прикольный сериал, или аниме?
Другие пользователи из города Москва
Ищешь друзей и компанию в городе Москва?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.