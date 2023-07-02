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Москва
Профиль пользователя nikita23n

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О себе

Самое простое описание меня - увлекающиеся личность. Увлекался мне кажется всём в этой жизни от вязания крючком до походов горы, от написания книг до игры в баскетбол. Ищу человека ( скорее женщину) с которым можно говорить ОЧЕНЬ много и в прямом смысле обо всем

Был в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📺 Политика📚 Книги🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес✝️ Религия💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🧠 Психология / саморазвитие📸 Пофоткаться💃 Потанцевать

События пользователя

Москва → пообщаться

Говорилка про многое и в тоже время ни о чем

маленькое фото пользователя Miss_arinka
Откликнулся 1 участник

Москва → пообщаться

Ищу людей способных говорить обо всём на свете и бесконечно долго

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