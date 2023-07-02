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Москва
Москва
Профиль пользователя nikita23n
О себе
Самое простое описание меня - увлекающиеся личность. Увлекался мне кажется всём в этой жизни от вязания крючком до походов горы, от написания книг до игры в баскетбол. Ищу человека ( скорее женщину) с которым можно говорить ОЧЕНЬ много и в прямом смысле обо всем
Был в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📺 Политика📚 Книги🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр
Не нравится:
💰 Инвестиции / бизнес✝️ Религия💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🧠 Психология / саморазвитие📸 Пофоткаться💃 Потанцевать
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