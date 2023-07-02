О себе

Самое простое описание меня - увлекающиеся личность. Увлекался мне кажется всём в этой жизни от вязания крючком до походов горы, от написания книг до игры в баскетбол. Ищу человека ( скорее женщину) с которым можно говорить ОЧЕНЬ много и в прямом смысле обо всем