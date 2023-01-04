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Москва
Профиль пользователя nikiforovadsh

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О себе

Профессионально изучаю английский, обожаю йогу, сериалы, красивые фотосъемки

Профиль обновлён 2 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 💰 Инвестиции / бизнес 🧠 Психология / саморазвитие 🎬 Могу посоветовать фильм 📚 Книги 😓 Обсудить проблемы 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей 🎭 Театр 🎸 Концерт / фестиваль 🍿 Сходить в кино 🍷 Алкоголь

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Mary7
Москва → Другое
За душевное и открытое общение 😊
маленькое фото пользователя elenidzze
Москва → Другое
Создание woman community 💛
маленькое фото пользователя Anastasia02
Москва → Другое
Найти подругу/подруг
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