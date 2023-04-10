Москва
Профиль пользователя Niki4
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 🎬 Могу посоветовать фильм
Не нравится:
📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор 📚 Книги 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Ищу весёлых и классных людей, для активного времяпрепровождения
Москва → Другое
прогуляться в центре, поболтать, может перекусить?)
Москва → Другое
Хочу красивые места, где можно погулять и вкусно покушать 😍
Москва → Другое
Круто провести время
Москва → Другое
Прекрасное знакомство
Москва → Другое
Найти друга )
Москва → Другое
Покурить кальян на набережной у капота 😺
Москва → Другое
Погулять на ВДНХ
Москва → Другое
Погулять. Может покажешь мне свое любимое место?
Москва → Другое
Выбраться вечерком в летний кинотеатр
Москва → Другое
Просто погулять 🙈 а там как пойдет
Москва → Другое
Пробежки по ВДНХ
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