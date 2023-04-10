Москва
Профиль пользователя Niki4

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Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 🎬 Могу посоветовать фильм

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор 📚 Книги 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Пойдем гулять?)

Москва → прогуляться, перекусить

Прогулка) если погода позволит)

Москва → прогуляться, перекусить

На дачу или погулять

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять на вднх

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Nastyakotya
Москва → Другое

Ищу весёлых и классных людей, для активного времяпрепровождения

маленькое фото пользователя RAMENtic
Москва → Другое

прогуляться в центре, поболтать, может перекусить?)

маленькое фото пользователя Karina_astro
Москва → Другое

Хочу красивые места, где можно погулять и вкусно покушать 😍

маленькое фото пользователя LanaS
Москва → Другое

Круто провести время

маленькое фото пользователя Rose
Москва → Другое

Прекрасное знакомство

маленькое фото пользователя Yana13
Москва → Другое

Найти друга )

маленькое фото пользователя Viku
Москва → Другое

Покурить кальян на набережной у капота 😺

маленькое фото пользователя Lil_squirell
Москва → Другое

Погулять на ВДНХ

маленькое фото пользователя Kiskate
Москва → Другое

Погулять. Может покажешь мне свое любимое место?

маленькое фото пользователя Kris.Novash
Москва → Другое

Выбраться вечерком в летний кинотеатр

маленькое фото пользователя GypsyBabyGirl
Москва → Другое

Просто погулять 🙈 а там как пойдет

маленькое фото пользователя Zdes
Москва → Другое

Пробежки по ВДНХ

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