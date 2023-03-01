Москва
Профиль пользователя Nike333
О себе
Мне 35, занимаюсь спортом (тренажерный зал, бег, велосипед). Люблю прогулки, кино, петь)
Профиль обновлён 15 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика ✝️ Религия 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы
Не нравится:
💩 Странный юмор 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Завести новые знакомства ✨
Москва → Другое
Расширить круг друзей 🤗
Москва → Другое
Знаю место, где вкуснейший кофе☕️
Москва → Другое
Прогуляться по Центру Москвы. Метро Китай город
Москва → Другое
Прогуляться в парке, сходить в бар или на какое-нибудь мероприятие
Москва → Другое
Для 32+) Парк Горького🌳 или Речной вокзал⛴️ день вместе выберем)
Москва → Другое
Бунинские луга
Москва → Другое
Погулять в центре)
Москва → Другое
Отметить день рождения в компании)
Москва → Другое
Погулять в Парке Горького 😊
Москва → Другое
Концерт Шуфутинский 🤣сама в шоке, но захотелось пойти;)) 25/06
Москва → Другое
Событие удалено
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