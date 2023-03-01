Москва
Профиль пользователя Nike333

фото пользователя Nike333
фото #2 пользователя Nike333

О себе

Мне 35, занимаюсь спортом (тренажерный зал, бег, велосипед). Люблю прогулки, кино, петь)

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика ✝️ Религия 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

💩 Странный юмор 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться по местности воробьевых гор)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Kris.Novash
Москва → Другое

Завести новые знакомства ✨

маленькое фото пользователя Lera0904
Москва → Другое

Расширить круг друзей 🤗

маленькое фото пользователя AnikaAnika
Москва → Другое

Знаю место, где вкуснейший кофе☕️

маленькое фото пользователя Sweetlana
Москва → Другое

Прогуляться по Центру Москвы. Метро Китай город

маленькое фото пользователя Olesya_Garanina
Москва → Другое

Прогуляться в парке, сходить в бар или на какое-нибудь мероприятие

маленькое фото пользователя Kerry
Москва → Другое

Для 32+) Парк Горького🌳 или Речной вокзал⛴️ день вместе выберем)

маленькое фото пользователя Marinalnova
Москва → Другое

Бунинские луга

маленькое фото пользователя amamariya
Москва → Другое

Погулять в центре)

маленькое фото пользователя cherrybess
Москва → Другое

Отметить день рождения в компании)

маленькое фото пользователя Vitaliia
Москва → Другое

Погулять в Парке Горького 😊

маленькое фото пользователя Julia_Via
Москва → Другое

Концерт Шуфутинский 🤣сама в шоке, но захотелось пойти;)) 25/06

маленькое фото пользователя Fairyleaf
Москва → Другое

Событие удалено

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