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Москва
Профиль пользователя Nika_Veronika

фото пользователя Nika_Veronika

О себе

Ищу подругу 🙂 пообщаться, погулять, да и просто даже помолчать.

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍿 Сходить в кино

Участие в других событиях

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Москва → пообщаться

Ищу подружек 🫶🏼

Откликнулось 26 участников

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