Привет! Меня зовут Ника, мне 38. Люблю концерты, выставки, путешествия, просто пешие прогулки в парке или по городу, 1-2 дневные поездки в выходные. Хочу расширить круг общения и найти легких на подъем, интересных, с чувством юмора подруг :)

Профиль обновлён 15 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан ✈️ Путешествия 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей 💃 Потанцевать 🎭 Театр 🎸 Концерт / фестиваль

📺 Политика ✝️ Религия ☣️ Токсичность 🎮 Видеоигры 💨 Кальян

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.