Москва
Профиль пользователя Nika_m

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О себе

Привет! Меня зовут Ника, мне 38. Люблю концерты, выставки, путешествия, просто пешие прогулки в парке или по городу, 1-2 дневные поездки в выходные. Хочу расширить круг общения и найти легких на подъем, интересных, с чувством юмора подруг :)

Профиль обновлён 15 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан ✈️ Путешествия 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей 💃 Потанцевать 🎭 Театр 🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия ☣️ Токсичность 🎮 Видеоигры 💨 Кальян

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Найти девчонок 30-40 л для походов на выставки, концерты, путешествия

Москва → сходить на мероприятие

Концерт Мота (shore house, билеты 4к)

Участие в других событиях

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