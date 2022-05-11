Москва
Профиль пользователя Nika_m
О себе
Привет! Меня зовут Ника, мне 38. Люблю концерты, выставки, путешествия, просто пешие прогулки в парке или по городу, 1-2 дневные поездки в выходные. Хочу расширить круг общения и найти легких на подъем, интересных, с чувством юмора подруг :)
Профиль обновлён 15 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
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События пользователя
Участие в других событиях
Найти подругу
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