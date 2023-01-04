Троицк
Профиль пользователя Nika_deliche

фото пользователя Nika_deliche
фото #2 пользователя Nika_deliche
фото #3 пользователя Nika_deliche
фото #4 пользователя Nika_deliche
фото #5 пользователя Nika_deliche
фото #6 пользователя Nika_deliche

О себе

Все мои занятия в основном зависят от настроения , а так я люблю порисовать , посещать различные места , гулять на природе, а иногда просто идти и наслаждаться прекрасной музыкой. Если мне с человеком понравится общаться , то могу начать делать то , что никогда не любила или не делала❤️

Профиль обновлён 24 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🐈 Домашние животные 😊 Поделиться радостью 🍿 Фильмы, сериалы 💩 Странный юмор

Не нравится:

✝️ Религия 🏢 Работа ☣️ Токсичность 📺 Политика 💰 Бизнес

События пользователя

Москва → пообщаться

Ищу прекрасного человека , который сможет стать мне другом ❤️

Троицк → прогуляться, перекусить

Хочется прогуляться , желательно подружиться на длительный срок 🥺

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Al.se.sh
Москва → Другое

Хочу сделать тебе разбор по матрице судьбы/совместимость в паре🥰

маленькое фото пользователя Kris1202
Москва → Другое

Найти подругу 🥹

маленькое фото пользователя Marinalnova
Москва → Другое

Бунинские луга

маленькое фото пользователя Caroline
Москва → Другое

Хочу погулять в парке горького

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Троицк

Ищешь друзей и компанию в городе Троицк?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Троицк.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.