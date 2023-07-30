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Москва
Профиль пользователя Nika_abd

фото пользователя Nika_abd

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Выпить в баре✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🍴 Кафе / ресторан

Не нравится:

💩 Шутки про говно☣️ Токсичность📺 Политика🎮 Видеоигры

События пользователя

Москва → пообщаться

Ищу подругу, для общения, естественно для совместных приключений))

Москва → пообщаться

Хочется найти прям родную душу. Поговорить о всяком)

маленькое фото пользователя Alysy
маленькое фото пользователя Olibiskis
маленькое фото пользователя Kivi_huivi
маленькое фото пользователя Katerina07
маленькое фото пользователя a.Sea
маленькое фото пользователя Diana_m
Откликнулось 6 участников

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя InParty

Москва → пообщаться

Чат для тех, кому непонятно как пользоваться приложением

Откликнулось 308 участников

маленькое фото пользователя viedarie

Москва → прогуляться, перекусить

найти подруг 💘💘💘

Откликнулось 127 участников

маленькое фото пользователя Dianak

Москва → прогуляться, перекусить

Стань частью нашей компании❤️

Откликнулось 90 участников

маленькое фото пользователя Tanya96

Москва → активный отдых

Го общаться, дружить, ходить в интересные места)

Откликнулось 45 участников

маленькое фото пользователя anastasia215

Москва → прогуляться, перекусить

Чат для прогулок, встреч (только девушки)

Откликнулись 42 участника

маленькое фото пользователя nadyasmoll

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подруг для души

Откликнулись 34 участника

маленькое фото пользователя Diana_m

Москва → прогуляться, перекусить

Собраться на неделе в центре Москвы женской компанией )

Откликнулось 25 участников

маленькое фото пользователя rikaminsinho

Москва → пообщаться

Хочу найти ту самую подругу🤙🏻

Откликнулись 23 участника

маленькое фото пользователя Tina_Blok

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подружку :3

Откликнулся 21 участник

маленькое фото пользователя Fox_fyr

Москва → собрать компанию

Ищу настоящую подругу 😜САО желательно

Откликнулось 18 участников

маленькое фото пользователя anas.tasia

Москва → активный отдых

зову в дружную компанию❤️

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя NataliValerievna

Москва → прогуляться, перекусить

кто хочет встретиться в кафе, поболтать, узнать у подсознания ответы через МАК?

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Rise

Москва → пообщаться

Люблю слушать интересные истории)

Откликнулось 9 участников

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