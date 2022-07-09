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Москва
Профиль пользователя Nika78

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О себе

Бегаю, путешествую, походы, гулять по городам, старая архитектура

Профиль обновлён 6 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие 💕 Обсудить отношения 💰 Инвестиции / бизнес 🚶‍♀️ Прогуляться 🎲 Настольные игры 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль ✈️ Путешествия 🍴 Кафе / ресторан

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