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Москва
Профиль пользователя Nik90

фото пользователя Nik90

О себе

Мото,вело,кайто,серфо

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино

Не нравится:

☣️ Токсичность📺 Политика🪐 Астрология / таро💬 Пообщаться онлайн🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Покататься на мото, по осенним тропам))

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Откликнулись 3 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Julia_Via

Москва → активный отдых

Покататься на мотоцикле. У тебя есть?

Откликнулись 2 участника

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