Легкок на подьем. В поисках нового или хорошо забытого старого. Одиночка. Психолог с научным высшим и огромным для своего возраста опытом, человек образного мышления, творческий. Люблю музыку, настольные и компьютерные, азартные и ритуальные игры, а так же старые книги. Кстати, я еще и стример) Имею доп образование менеджера ресторанного бизнеса, разбираюсь в табаке и электронных сигаретах. Очень люблю китайские и японские чаепития. Смотрю сериалы, фильмы как классические, так и современные, нравятся интеллектуальные мероприятия. Очень люблю мультики во всех проявлениях, как и прочее художественное культурное наследие вроде картин, военных и религиозных плакатов. С детства в спорте, только засчет этого и смог остаться верным себе несмотря ни на что. В более спокойные и сытые времена успел полетать по миру. Преподаю английский по кембриджской системе, являюсь самозанятым. Мечтаю перебрать мотоцикл и прокатиться по стране в компании любимой кошки. Кстати, какой твой любимый сериал? :)

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🎸 Концерт / фестиваль 😓 Обсудить проблемы 🎭 Театр 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей

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