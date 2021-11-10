Москва
Профиль пользователя Nik1ta
О себе
Легкок на подьем.
В поисках нового или хорошо забытого старого.
Одиночка.
Психолог с научным высшим и огромным для своего возраста опытом, человек образного мышления, творческий.
Люблю музыку, настольные и компьютерные, азартные и ритуальные игры, а так же старые книги. Кстати, я еще и стример)
Имею доп образование менеджера ресторанного бизнеса, разбираюсь в табаке и электронных сигаретах. Очень люблю китайские и японские чаепития.
Смотрю сериалы, фильмы как классические, так и современные, нравятся интеллектуальные мероприятия.
Очень люблю мультики во всех проявлениях, как и прочее художественное культурное наследие вроде картин, военных и религиозных плакатов.
С детства в спорте, только засчет этого и смог остаться верным себе несмотря ни на что. В более спокойные и сытые времена успел полетать по миру.
Преподаю английский по кембриджской системе, являюсь самозанятым.
Мечтаю перебрать мотоцикл и прокатиться по стране в компании любимой кошки.
Кстати, какой твой любимый сериал? :)
Профиль обновлён 16 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
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События пользователя
Участие в других событиях
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Общение, поддержка:)
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Устроить турнир по mortal kombat 10
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Катануть на вейкборде за катером.
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