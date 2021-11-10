Москва
Профиль пользователя Nik1ta

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О себе

Легкок на подьем.
В поисках нового или хорошо забытого старого.
Одиночка.

Психолог с научным высшим и огромным для своего возраста опытом, человек образного мышления, творческий.
Люблю музыку, настольные и компьютерные, азартные и ритуальные игры, а так же старые книги. Кстати, я еще и стример)

Имею доп образование менеджера ресторанного бизнеса, разбираюсь в табаке и электронных сигаретах. Очень люблю китайские и японские чаепития.

Смотрю сериалы, фильмы как классические, так и современные, нравятся интеллектуальные мероприятия.

Очень люблю мультики во всех проявлениях, как и прочее художественное культурное наследие вроде картин, военных и религиозных плакатов.
С детства в спорте, только засчет этого и смог остаться верным себе несмотря ни на что. В более спокойные и сытые времена успел полетать по миру.

Преподаю английский по кембриджской системе, являюсь самозанятым.

Мечтаю перебрать мотоцикл и прокатиться по стране в компании любимой кошки.

Кстати, какой твой любимый сериал? :)

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🎸 Концерт / фестиваль 😓 Обсудить проблемы 🎭 Театр 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей

Не нравится:

📺 Политика 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить в антикафе

Москва → прогуляться, перекусить

Настолки вечером

Москва → прогуляться, перекусить

Душа поэта ищет музы

Москва → прогуляться, перекусить

Взаимная фотосессия

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя AlexKiss
Москва → Другое

Ищешь веселую компанию для досуга, тогда тебе к нам!

маленькое фото пользователя Ksyusha95
Санкт-Петербург → Другое

Общение, поддержка:)

маленькое фото пользователя Kira_lebiga
Москва → Другое

У меня выходные, какие у кого планы?

маленькое фото пользователя MiDiana
Москва → Другое

Пожарить сосиски на берегу Строгинского залива ☀️

маленькое фото пользователя Nikumi
Москва → Другое

Компанию для творчества

маленькое фото пользователя Jack
Москва → Другое

Устроить турнир по mortal kombat 10

маленькое фото пользователя Serotoninyou
Москва → Другое

Сходить на фильм Оппенгеймер нолана

маленькое фото пользователя Franki
Москва → Другое

Катануть на вейкборде за катером.

маленькое фото пользователя VirtusFox
Москва → Другое

Сгонять на рыбалку

маленькое фото пользователя George
Москва → Другое

Сходить в 📍Gestalt club

маленькое фото пользователя Sam7
Москва → Другое

Настолки/уличные прогулки. Можно собрать компанию)

Москва → Другое

На концерт Эпидемии 28 июля! Кто со мной ?😌🤔

маленькое фото пользователя VladTim
Москва → Другое

Кататься вечером и ночью на самокатах в Парке Горького

маленькое фото пользователя mr_white
Москва → Другое

Планирую поездку в Москву, на следующей неделе!

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