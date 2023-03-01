Был в сети на прошлой неделе

Сегодня сходить в кино

Буду рада приятному общению , и возможно, новой дружбе. 😊

Пообщаемся? Будет здорово, если общение перерастет в настоящую дружбу)

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