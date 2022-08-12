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Москва
Профиль пользователя Nik1

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О себе

Никита, недавно переехал в Москву. Ищу друзей для прогулок, общения и прочего. Никаких отношений!

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр🧠 Психология / саморазвитие🪐 Астрология / таро📚 Книги🏢 Работа🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей

Не нравится:

☣️ Токсичность💩 Шутки про говно📺 Политика✝️ Религия💰 Инвестиции / бизнес

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Только в выходные

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Откликнулось 6 участников

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Irbes

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять по городу, посидеть на веранде пока тепло)

Откликнулось 14 участников

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Москва → прогуляться, перекусить

Встретиться и погулять прямо сейчас

Откликнулись 2 участника

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