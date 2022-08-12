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Москва
Москва
Профиль пользователя Nik1
О себе
Никита, недавно переехал в Москву. Ищу друзей для прогулок, общения и прочего. Никаких отношений!
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр🧠 Психология / саморазвитие🪐 Астрология / таро📚 Книги🏢 Работа🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей
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