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Москва
Профиль пользователя Nik00

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О себе

Занимаюсь музыкой(пишу песни, играю на гитаре)
Хожу в зал, раньше играл в футбол,
Ищу серьёзные отношения
Оставлю свой тг: @cosoin
Если пишите в тг то отправляйте скрин 😘🤗

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🏢 Работа😓 Обсудить проблемы💩 Шутки про говно🚶‍♀️ Прогуляться✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей🇬🇧 Изучение нового🎮 Видеоигры🍷 Выпить в баре🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Спорт, бег, йога

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес🏫 Учеба📺 Политика🪐 Астрология / таро📚 Книги☣️ Токсичность✝️ Религия🪩 Ночной клуб🍴 Кафе / ресторан💃 Потанцевать🎭 Театр💨 Кальян

События пользователя

Москва → пообщаться

Как настроение, чем занимаешься ?

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