Москва

Профиль пользователя Nik00

О себе Занимаюсь музыкой(пишу песни, играю на гитаре)

Хожу в зал, раньше играл в футбол,

Ищу серьёзные отношения

Оставлю свой тг: @cosoin

Если пишите в тг то отправляйте скрин 😘🤗

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

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