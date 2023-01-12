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Москва
Занимаюсь музыкой(пишу песни, играю на гитаре)
Москва
Профиль пользователя Nik00
О себе
Занимаюсь музыкой(пишу песни, играю на гитаре)
Хожу в зал, раньше играл в футбол,
Ищу серьёзные отношения
Оставлю свой тг: @cosoin
Если пишите в тг то отправляйте скрин 😘🤗
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🏢 Работа😓 Обсудить проблемы💩 Шутки про говно🚶♀️ Прогуляться✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей🇬🇧 Изучение нового🎮 Видеоигры🍷 Выпить в баре🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться🚴♀️ Спорт, бег, йога
Не нравится:
💰 Инвестиции / бизнес🏫 Учеба📺 Политика🪐 Астрология / таро📚 Книги☣️ Токсичность✝️ Религия🪩 Ночной клуб🍴 Кафе / ресторан💃 Потанцевать🎭 Театр💨 Кальян
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