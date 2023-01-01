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Москва
Профиль пользователя Nigel

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О себе

21 год. Немного погружен в программирование. Нравится играть в баскетбол, шахматы, читать книги, пихать хуи.
Лёгок на подъем, возможно либо чересчур весельчак, либо душнила

Был в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

💩 Шутки про говно😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы☣️ Токсичность🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🖼 Выставка / музей

Не нравится:

✝️ Религия🪐 Астрология / таро

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять по Москве

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя sestrapolina

Москва → прогуляться, перекусить

попробовать найти здесь нового друга/подругу

Откликнулись 22 участника

маленькое фото пользователя LerochkaLera1

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить погулять в центре или в театр

Откликнулось 10 участников

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