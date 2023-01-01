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Москва
21 год. Немного погружен в программирование. Нравится играть в баскетбол, шахматы, читать книги, пихать хуи.
Москва
Профиль пользователя Nigel
О себе
21 год. Немного погружен в программирование. Нравится играть в баскетбол, шахматы, читать книги, пихать хуи.
Лёгок на подъем, возможно либо чересчур весельчак, либо душнила
Был в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
💩 Шутки про говно😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы☣️ Токсичность🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🖼 Выставка / музей
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