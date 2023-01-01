Москва

Профиль пользователя Nigel

О себе 21 год. Немного погружен в программирование. Нравится играть в баскетбол, шахматы, читать книги, пихать хуи.

Лёгок на подъем, возможно либо чересчур весельчак, либо душнила

Был в сети пару дней назад

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