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Москва
Работаю юристом, так что большая часть моей жизни крутится вокруг законов и судов.
Москва
Профиль пользователя Nidzhat
О себе
Работаю юристом, так что большая часть моей жизни крутится вокруг законов и судов.
Люблю играть в настолки, но моя компания не любитель такого такого отдыха.
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие💰 Инвестиции / бизнес😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино🚶♀️ Прогуляться
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