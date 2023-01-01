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Москва
Профиль пользователя Nidzhat

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О себе

Работаю юристом, так что большая часть моей жизни крутится вокруг законов и судов.
Люблю играть в настолки, но моя компания не любитель такого такого отдыха.

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие💰 Инвестиции / бизнес😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино🚶‍♀️ Прогуляться

Не нравится:

🪐 Астрология / таро🪩 Ночной клуб🍷 Алкоголь
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