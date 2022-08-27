Москва
Профиль пользователя nicomars

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фото #2 пользователя nicomars

О себе

Катаюсь на велосипеде, занимаюсь воспитанием своего хаски, учу английский и испанский

Профиль обновлён 5 мая 2023 г.

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🪐 Астрология, таро

Не нравится:

✝️ Религия 💰 Бизнес 📺 Политика

События пользователя

Москва → пообщаться

Ищу друзей по всему миру😌

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Samurai.Jack
Москва → Другое

Классно проводить время друг с другом

маленькое фото пользователя Valeria_msc
Москва → Другое

Попрактикуем английский? What brings you here? 😌

маленькое фото пользователя Nastya_Yakimkina
Самара → Другое

Можем вместе поиграть в геншин, поболтать об увлечениях и прочее))

маленькое фото пользователя Mary_Lis
Москва → Другое

Хочется прогуляться в центре Москвы после 19:00

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.