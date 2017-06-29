Москва
Профиль пользователя nickitossik

фото пользователя nickitossik
фото #2 пользователя nickitossik

О себе

Читаю книги, нравятся книги над которыми нужно подумать, и вообще где надо думать это мое )

Профиль обновлён 31 октября 2022 г.

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Кому также скучно, пойдём погуляем )

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Anastasya
Москва → Другое

Погулять где-нибудь в Москве

маленькое фото пользователя 2506
Москва → Другое

Общения простое

маленькое фото пользователя Veronke
Москва → Другое

Пойдём прогуляемся)

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