Привет, я легок на подъем Скажи, куда сегодня мы с тобой пойдем? Закат посмотрим или курс айдентики пройдем? Железо можем потягать иль Рембрандта неспешно обсуждать Гулять по парку или в трип рвануть на острова Мы можем самураев путь избрать без цели Или движеньем четким наступать на свет Чеканя шаг уверенной походкой Неумолимо приближать свершенье цели Нет тех дорог которые избрать не можем мы Есть только время бег неумолимый Скажи - куда сегодня мы пойдем? Не хочешь принимать решения? В картине мира котик ты и лапки у тебя? Тогда мяукни - будет представленье Я сам смету энергией тебя Держись покрепче - будут приключения... ...фух, вот это меня накрыло ...вроде отпускает Ты это - пить будешь?

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

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