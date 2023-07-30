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Москва
Ищу друга/подругу мне 16лет родом из Армении район кожухово Москва, работаю,самообучаюсь.
Москва
Профиль пользователя Nick0720
О себе
Ищу друга/подругу мне 16лет родом из Армении район кожухово Москва, работаю,самообучаюсь.
НЕ писать если вы:
1. Неадекватны и токсичны, выгорание не всчет.
2.Вам меньше 16 лет
3.Вы любите обсуждать политику
Я лично готов всегда вас выслушать, быть рядом в трудных ситуациях и просто быть честным,верным другом.
P.S Мне очень одиноко:(
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🎬 Могу посоветовать фильм🏢 Работа😓 Обсудить проблемы🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться
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