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Москва
Профиль пользователя Nick0720

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О себе

Ищу друга/подругу мне 16лет родом из Армении район кожухово Москва, работаю,самообучаюсь.
НЕ писать если вы:
1. Неадекватны и токсичны, выгорание не всчет.
2.Вам меньше 16 лет
3.Вы любите обсуждать политику
Я лично готов всегда вас выслушать, быть рядом в трудных ситуациях и просто быть честным,верным другом.
P.S Мне очень одиноко:(

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🎬 Могу посоветовать фильм🏢 Работа😓 Обсудить проблемы🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться
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