О себе

Ищу друга/подругу мне 16лет родом из Армении район кожухово Москва, работаю,самообучаюсь.

НЕ писать если вы:

1. Неадекватны и токсичны, выгорание не всчет.

2.Вам меньше 16 лет

3.Вы любите обсуждать политику

Я лично готов всегда вас выслушать, быть рядом в трудных ситуациях и просто быть честным,верным другом.

P.S Мне очень одиноко:(