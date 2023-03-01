Москва
Профиль пользователя nhoodoo
Профиль обновлён 2 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
📚 Книги 🏫 Учеба
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Ищу компаньона не заскучать в новом городе
Москва → Другое
Ищу подругу
Москва → Другое
На выставку, погулять
Москва → Другое
Пойдем гулять, подруга
Москва → Другое
Прогуляться, обсудить все что угодно, очень круто пофоткаться!
Москва → Другое
Выставка Рене Магритт
Москва → Другое
Ночь музеев в музее востока ✨
Москва → Другое
сходить на творческий МК 27го или 30го
Москва → Другое
Кто хочет побегать в центре Москвы или лужниках, выбираем день и гоу 😁
Москва → Другое
Совместная медитация где-нибудь в китайской чайной, 2-5 человек
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