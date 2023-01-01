О себе

Хочу найти друзей. С удовольствием выберусь куда-то в будни вечером или в выходные.

Очень люблю гулять пешком, катаюсь на велике. Могу в настолки, квесты, квизы, театр, на стендап.



Смотрю фильмы, читаю книги. В основном, детективы, триллеры, фантастику, ужасы, драмы, исторические или нехудожку. Иногда комедии.



Мне 34