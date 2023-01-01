⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва

Москва
Профиль пользователя NeverNew

фото пользователя NeverNew

О себе

Хочу найти друзей. С удовольствием выберусь куда-то в будни вечером или в выходные.
Очень люблю гулять пешком, катаюсь на велике. Могу в настолки, квесты, квизы, театр, на стендап.

Смотрю фильмы, читаю книги. В основном, детективы, триллеры, фантастику, ужасы, драмы, исторические или нехудожку. Иногда комедии.

Мне 34

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎮 Видеоигры

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулся 421 участник

маленькое фото пользователя Tasay

Москва → сходить на мероприятие

Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий

Откликнулся 161 участник

маленькое фото пользователя Malikevich

Москва → прогуляться, перекусить

Веселый и увлекательный Квиз 18+ каждую неделю в пятницу!😉

Откликнулось 110 участников

маленькое фото пользователя RichiGreen

Москва → собрать компанию

Собираю компанию мальчиков и девочек на различные активности 🤗

Откликнулось 26 участников

маленькое фото пользователя Demetra_97

Москва → прогуляться, перекусить

Посещение выставки, страшных квестов, квизов, поиграть в настолки

Откликнулось 25 участников

маленькое фото пользователя Tatiyana_Go

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу найти подруг)

Откликнулось 13 участников

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

маленькое фото пользователя nature_city
маленькое фото пользователя VladG
маленькое фото пользователя Patch
маленькое фото пользователя Vuvu
маленькое фото пользователя Marat
маленькое фото пользователя Dari.Svet
маленькое фото пользователя Lera0904
маленькое фото пользователя AlexKiss
маленькое фото пользователя Pollynka
маленькое фото пользователя Nastasya23
маленькое фото пользователя KseNikA
маленькое фото пользователя Masha
маленькое фото пользователя Yangwawa
маленькое фото пользователя Tellim
маленькое фото пользователя R12l
маленькое фото пользователя Nastyakotya
маленькое фото пользователя Al.se.sh
маленькое фото пользователя annykoles
маленькое фото пользователя Elenka_200
маленькое фото пользователя Sein_und_zeit
маленькое фото пользователя Alena_z1
маленькое фото пользователя elenidzze
маленькое фото пользователя Rise
маленькое фото пользователя Mary14
маленькое фото пользователя AnnSoul
маленькое фото пользователя Apollinaria
маленькое фото пользователя Tanushka_kotik
маленькое фото пользователя Bicycle32

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам