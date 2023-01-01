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Москва
Хочу найти друзей. С удовольствием выберусь куда-то в будни вечером или в выходные.
Москва
Профиль пользователя NeverNew
О себе
Хочу найти друзей. С удовольствием выберусь куда-то в будни вечером или в выходные.
Очень люблю гулять пешком, катаюсь на велике. Могу в настолки, квесты, квизы, театр, на стендап.
Смотрю фильмы, читаю книги. В основном, детективы, триллеры, фантастику, ужасы, драмы, исторические или нехудожку. Иногда комедии.
Мне 34
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🚴♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
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