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Москва
Профиль пользователя Nes.ti

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О себе

Привет, на связи с Вами, человек простой с большим сердцем и доброй душой. Люблю общаться на разные темы, такие как Политика, Таро, Астрология, Алкоголь, Отношения и Психология.

Из музыки я слушаю всё, я меломанка и то что обычно слушаю я не всем заходит.
Очень хочу покататься на роликах.. Давно уже в планах, но что-то идёт вечно не так))

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика 💩 Шутки про говно 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 💨 Кальян 🍷 Алкоголь ✈️ Путешествия 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр

Не нравится:

✝️ Религия ☣️ Токсичность 🪩 Ночной клуб 🇬🇧 Изучение нового
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