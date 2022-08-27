Привет!) Хочу завести новые знакомства . Я за любой вид деятельность( активный отдых, пассивный отдых) Изучаю языки: английский,китайский. На данный момент учусь. Буду рада общительным и отзывчивым людям🫶🏻 Я за живое общение!

Профиль обновлён 20 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 😊 Поделиться радостью

☣️ Токсичность 📺 Политика

Москва → Другое Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.