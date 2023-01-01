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Москва
Профиль пользователя NereonZ

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О себе

Меломан, увлекающийся танго и джазом. Как CGI-художник, я оживляю музейные пространства и создаю уникальные ролики. В кино ценю каждый кадр и глубину сюжета. Фотография для меня — это способ уловить красоту момента. В отношениях ищу гармонию и искренность. Готовы к интересной встрече?

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные✝️ Религия🏢 Работа📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🏫 Учеба💰 Инвестиции / бизнес📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🍷 Алкоголь🎲 Настольные игры

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📺 Политика🪐 Астрология / таро💨 Кальян
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