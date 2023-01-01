О себе

Меломан, увлекающийся танго и джазом. Как CGI-художник, я оживляю музейные пространства и создаю уникальные ролики. В кино ценю каждый кадр и глубину сюжета. Фотография для меня — это способ уловить красоту момента. В отношениях ищу гармонию и искренность. Готовы к интересной встрече?