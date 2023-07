О себе

Хеллоу!



По работе занимаюсь трёхмерной графикой на Unreal Engine, создаю 3D видеоролики на заказ. Люблю свою работу, отношусь к ней со страстью. И обучаю людей также относится к этому ремеслу.)



Мне нравится фотографировать на пленку с помощью своего старенького механического Зенита, смотреть кино в оригинальной озвучке на большом экране с разбором каких-то интересных и крутых моментов, много читать научную фантастику (Азимов, Хайнлайн, Кори, Стругацкие), хорошее фэнтези (Кинг, Пехов, Роулинг) и лихо закрученные детективы (Агата Кристи, Конан Дойль и т.д).



Вкусно и полезно готовлю, играю на гитаре, по которую пою каверы и свои песни, с удовольствием погружаюсь в одиночные компьютерные игры с головой (из последнего The Last of Us, Stray, Prey, Pathologic, Pyre и т.д.), а время от времени играю с друзьями в стратегии типа Starcraft 2 и Age Of Empires 4.



В последнее время начал больше тренироваться. Встаю рано с утра посвящаю время практике. А пару раз в неделю занимаюсь активными тренировками. Поскольку работа сидячая в основном, то буквально неделю назад решился и купил себе велосипед. Желтый.)

Чтобы по Москве вместо общественного транспорта кататься. Получается вполне успешно и делаю это с удовольствием.)



Время от времени езжу по разным частям света отдыхать, исследовать природу и знакомится с культурой разных народов. Это могут быть как какие-нибудь экскурсии, так и походы. Прошлой осенью по стечению обстоятельств побывал в 10 дневной поездке на Алтай с проводником. И получилось потрясающе.



Пью редко, в основном по праздникам и совсем немного. Иногда могу выкурить сигарету, когда выпью. Но в остальном этим не занимаюсь в принципе.



Ищу друзей своего возраста (+-5 лет), с которыми смог бы разделить интересы.

Ум, адекватность и логичность - обязательны.



Для меня очень важна возможность живого контакта и общения. Итак большую часть жизни сейчас посвящаю удаленной работе над проектами в 3д пространстве.)