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Москва
Профиль пользователя Neoyytr2457

фото пользователя Neoyytr2457

О себе

NEO меняет жизни
Просто начни и увидишь, как твоя жизнь измениться.
https://kurl.ru/FZDvn

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💰 Инвестиции / бизнес😓 Обсудить проблемы🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью💬 Пообщаться онлайн🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

Не нравится:

💨 Кальян🍷 Алкоголь
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