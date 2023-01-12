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Москва
Профиль пользователя Neonknight

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О себе

Я психиатр и как хобби фоткаю и даже кому то нравится то что я делаю)

Был в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения💩 Шутки про говно📚 Книги😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🍿 Сходить в кино

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро✝️ Религия🏢 Работа🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры💨 Кальян🎭 Театр
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