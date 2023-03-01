Москва
Профиль пользователя Nensy

фото пользователя Nensy

О себе

За любой движ, но не все сразу 🔥 Для начала пойдёт и просто общение по сети)

Профиль обновлён 18 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр

Не нравится:

🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → пообщаться

Привееет🧸 В поиске друзей/подруг.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Marishka1102
Москва → Другое

Пообщаться о разном, найти друзей, возможно, куда-то съездить)

маленькое фото пользователя Lusi
Ростов-на-Дону → Другое

А ты умеешь дружить?)

маленькое фото пользователя Raven080
Омск → Другое

Найти друзей, с которыми можно поговорить на любые темы

маленькое фото пользователя Vera02love04
Москва → Другое

Хочется пообщаться онлайн с интересными людьми

маленькое фото пользователя mrrey
Москва → Другое

Беседа для общения и встречи в реале.

маленькое фото пользователя Natasha_Cringe
Москва → Другое

Куплинов проходит длс Атомика (ура!) Вам как??

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