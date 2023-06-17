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Москва
Москва
Профиль пользователя Nemkai
О себе
Читаю современную литературу, хожу смотреть баскетбол, вышиваю крестиком, рисую, учусь играть на пианино. Каждый год - новый навык. В этом году научилась делать ковры, в следующем буду учиться шить и осваивать 3д моделирование. Рада буду пообщаться с интересным и открытым человеком ☺
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
📚 Книги🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🎲 Настольные игры🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие🎮 Видеоигры🍴 Кафе / ресторан🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🖼 Выставка / музей🇬🇧 Изучение нового
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