О себе

Читаю современную литературу, хожу смотреть баскетбол, вышиваю крестиком, рисую, учусь играть на пианино. Каждый год - новый навык. В этом году научилась делать ковры, в следующем буду учиться шить и осваивать 3д моделирование. Рада буду пообщаться с интересным и открытым человеком ☺