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Москва
Профиль пользователя Nemkai

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О себе

Читаю современную литературу, хожу смотреть баскетбол, вышиваю крестиком, рисую, учусь играть на пианино. Каждый год - новый навык. В этом году научилась делать ковры, в следующем буду учиться шить и осваивать 3д моделирование. Рада буду пообщаться с интересным и открытым человеком ☺

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

📚 Книги🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🎲 Настольные игры🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие🎮 Видеоигры🍴 Кафе / ресторан🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🖼 Выставка / музей🇬🇧 Изучение нового

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📺 Политика✝️ Религия🍷 Выпить в баре💨 Кальян
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